El Valencia ejecuta la cláusula de ampliación contractual de Dimitrievski hasta 2028

Desde su llegada en 2024, Dimitrievski ha disputado 33 partidos oficiales con la camiseta del Valencia CF entre LaLiga y la Copa del Rey, cobrando especial protagonismo en la segunda vuelta de la pasada campaña, tras la lesión de Julen Agirrezabala, en la que sus actuaciones fueron decisivas para lograr la permanencia.

Según explicó el club en un comunicado, "su experiencia y su solidez bajo palos han contribuido al crecimiento competitivo y a la mejora de los resultados del equipo en la segunda parte de esta pasada temporada, dejando la portería a cero en 5 partidos que han supuesto 5 victorias (Getafe CF, Levante UD, CA Osasuna, Sevilla FC y Athletic Club)".

Con esta ampliación contractual, el Valencia CF -que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español)- asegura la continuidad del guardameta de 32 años, que tras la finalización de la competición liguera ha disputado dos partidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina y Turquía con la selección de su país y se incorporará al trabajo junto a sus compañeros tras las vacaciones.