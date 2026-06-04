El voto por correo quedará bajo custodia y vigilancia desde hoy en la Ciudad Real Madrid

El procedimiento de recogida de los votos por correo emitidos se realizará ante notario a última hora de la mañana de hoy, cuando miembros de la junta electoral y un interventor de cada una de las dos candidaturas se trasladarán en un mismo vehículo desde la Ciudad Real Madrid hasta la oficina de correos en la que está habilitado el apartado postal para el envío de estos votos.

Los mismos serán introducidos en unos recipientes habilitados al efecto y precintados y toda esta documentación será trasladada hasta la sede de la junta electoral en la Ciudad Real Madrid, donde quedará depositada en una sala habilitada para su custodia, según informó la junta electoral.

La sala permanecerá cerrada y sometida a vigilancia permanente durante las veinticuatro horas del día por los servicios de seguridad del club y contará con sistemas de videovigilancia en funcionamiento permanente durante todo el periodo de custodia de la documentación electoral.

La junta electoral confirmó que "con la finalidad de reforzar la transparencia y confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de sus interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la zona de custodia durante todo el periodo en el que los votos por correo permanezcan depositados en la misma.

"Dicha presencia tendrá carácter exclusivamente observacional y no atribuirá facultades de custodia, control, acceso o intervención sobre la documentación electoral, los recipientes, los precintos o los votos por correo", precisó la junta.

Asimismo, "los interventores no podrán acceder al interior de la sala de custodia ni a su contenido salvo en aquellos supuestos y actuaciones expresamente previstos en las Normas Electorales o cuando lo acuerde la junta electoral en presencia del notario del club cuando resulte procedente".

El notario del club levantará las correspondientes actas notariales o diligencias de presencia relativas a la recepción, retirada de la documentación electoral recibida y de precinto, así como del depósito de los votos en la sala de la Ciudad Real Madrid, donde quedarán custodiados hasta las elecciones en las que Florentino Pérez opta a la reelección frente a la candidatura de Enrique Riquelme.