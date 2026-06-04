Eric García vuelve con España casi 4 años después; Gavi no jugaba desde junio de 2025

Desde aquel 1-2 contra Suiza en la preparación para el Mundial 2022 en septiembre de ese año (Eric García sí fue convocado para esa competición en Catar, pero no jugó ningún minuto), el central azulgrana no había jugado con la 'Roja', con la que este jueves acumuló su decimonoveno choque como internacional absoluto, rumbo al Mundial de 2026.

Allí también se dirige Gavi, que no jugaba con la selección desde el 5 de junio de 2025, cuando disputó los últimos instantes de las semifinales de la Liga de Naciones entre España y Francia (5-4).

Este jueves, de inicio en el once, volvió a tener recorrido como internacional. Salió desde el principio, jugó 58 minutos y sumó su encuentro número 28 con España, con cuatro goles.