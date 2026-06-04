España recibe a Inglaterra obligada a ganar en la lucha por la primera plaza del grupo

España es actualmente segunda de su grupo con nueve puntos de doce posibles, tres menos que los que tienen las inglesas, al haber perdido por 1-0 en su visita a Wembley. Es por ello que para ser primera está obligada a ganar. En caso de hacerlo por más de un gol de diferencia, le bastaría con imponerse también el próximo martes a Islandia, el otro rival del grupo junto a Ucrania, para sellar ese logro.

Si vence por solo un gol, pero no por 1-0, seguirá por detrás de su rival. Y si se replica el mismo resultado que en Londres entrarían ya en juego criterios generales y no particulares, siendo el primero de ellos la mayor diferencia de goles en el resto de enfrentamientos, que a día de hoy está igualada, y el siguiente el mayor número de dianas anotadas.

De esta manera ambas selecciones volverán a verse las caras en un choque relevante, de los varios que ha habido entre ellas a lo largo de los últimos años. Así, tanto en cuartos de final de la Eurocopa del 2022 como en el partido por el título de ese torneo en la edición del 2025 fueron las británicas las que salieron victoriosas. Sin embargo las españolas les devolvieron la moneda en la final del Mundial del 2023.

De cara a esta cita el equipo que dirige Sonia Bermúdez llega sin bajas relevantes. De hecho cuenta con la presencia de una jugadora trascendental que no pudo estar en el enfrentamiento de la primera vuelta, la de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro y que ya se ha recuperado de la fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo que sufrió en un entrenamiento en Las Rozas con el equipo nacional el pasado noviembre.

En el caso de Inglaterra, sí que tendrá que hacer frente a problemas físicos de jugadoras clave, especialmente en el caso de la defensa central y capitana Leah Williamson, lesionada del isquiotibial. Además también se lo pierden las guardametas Khiara Keating y Ellie Roebuck y la lateral izquierda Taylor Hinds. El resto de jugadoras podrán participar incluidas Lauren James, que era duda, y Ella Toone, quien no había estado disponible para Sarina Wiegman en los últimos choques.

España: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Vicky López, Mariona y Paralluelo.

Inglaterra: Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Walsh, Stanway; Hemp, Toone, James; y Russo.