Florentino Pérez recupera el "por qué" para explicar el fichaje de Mourinho

A través de un vídeo difundido por las cuentas oficiales de su candidatura, Pérez presentó los motivos por los que el técnico portugués es su elegido. Con una imagen de Mourinho compareciendo ante los medios de comunicación después del choque de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que se enfrentó al Barcelona en 2011, inicia sus explicaciones.

"¿Por qué?, pregunta Mourinho en numerosas ocasiones. "Por ganador. 26 títulos. Por competitividad. Por liderazgo. Por defensa del madridismo. Vota Florentino Pérez 2026", responde la candidatura de Pérez.

La rueda de prensa de los "por qué" de Mourinho, en 2011, fue provocada por la indignación del preparador luso tras la expulsión de Pepe y la derrota por 0-2 frente al Barcelona.

En ella, Mourinho insinuó que el Barcelona de Pep Guardiola recibía ayudas arbitrales y un trato favorable de la UEFA.

"¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Busacca? ¿Por qué De Bleeker?, ¿Por qué Stark?... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovebro hace tres años y el Chelsea no pudo ir a la final? ¿Por qué año pasado con Inter que fue un milagro? No lo entiendo. Es un equipo fantástico, ¿pero por qué cada año? No sé si será la publicidad de UNICEF, Villar, que se lleva muy bien con la UEFA, o es que son muy simpáticos. Enhorabuena por todo lo que han conseguido. Los otros no tienen ninguna posibilidad", dijo en 2011.