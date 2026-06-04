Gil Marín visitó la sede de la Academia del Atlético de Madrid en Guayaquil

"Todos ellos" se reparten "entre la citada sede de Guayaquil y las ubicadas en Manta, Salinas, Machala y en Cuenca", según explicó el Atlético de Madrid.

En la visita, además de Gil Marín, por parte del Atlético también participaron Carlos Bucero, director general de Fútbol; Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones; Emilio Gutiérrez, director de la Academia y Expansión Internacional; y Diego Sánchez Trillo, Head of Commercial.

La Academia del Atlético de Madrid en Guayaquil comenzó en julio de 2023, cuando inició "un proyecto de formación deportiva y educativa en colaboración con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la entidad sin ánimo de lucro más grande de Ecuador".

"Por parte de la entidad ecuatoriana estuvieron presentes Juan Xavier Cordovez, director general; María Alejandra Muñoz, comisionada para la inversión social y del desarrollo; Marcelo Alvear, presidente de la comisión de deportes; e Iván Baquerizo y José Enrique Ribas, vicedirectores, así como Sebastián Cordovez, Carlos Andretta y William Poveda, responsables del staff técnico encargado de la coordinación del proyecto", añadió el club.

Además, en esta visita institucional, que también transcurrió por varios hospitales de la ciudad, "se realizaron varias actividades coordinadas por los entrenadores Rafael Parro y Daniel Castañeda, y en las que estuvieron involucradas las escuelas de la Junta, las formativas del Atlético FC, el Atlético JBG y la Academia del Atlético de Madrid, así como 6.000 niños y niñas que participan en los programas del proyecto".