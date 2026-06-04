Guardiola renunció "más de 100 veces" al City antes de dejarlo, según presidente del club

En una entrevista publicada por el propio canal de YouTube del Manchester City, el empresario emiratí reflexionó sobre la trayectoria de Guardiola en el club, su relación personal con el catalán y el nuevo capítulo que se abre tras su marcha.

"Inevitablemente, hemos tenido muchos altibajos, y en las caídas, (Pep) debe haber renunciado unas 100 veces en estos diez años", dijo Al Mubarak, que equiparó a Guardiola con la fábula de 'Pedro y el Lobo'.

"Cada vez que (Guardiola) decía que se retiraba o que pensaba que era el momento, siempre lo convencía de que volviera, hasta que supiera que era en serio o que Pep verdaderamente creyese que era el momento", relató.

Al Mubarak comentó que Guardiola, que llegó al Manchester City en 2016, nunca pensó que estaría más de cuatro o cinco años, pero tras cumplir diez años al frente de los 'blues', esta vez sintió que era "lo correcto o lo natural" dejarle marchar.

De acuerdo con el emiratí, el técnico español, a quien considera un "amigo íntimo", "ha cambiado el fútbol inglés" y ha dejado su "huella" en la Premier, influyendo en el tipo de juego, en la táctica y en el tipo de entrenamiento.

"Creo que, mirando atrás, ha sido un periodo que todos los aficionados del City apreciarán y recordarán con alegría y tremendos recuerdos", reflexionó Al Mubarak.

Guardiola, de 55 años, logró una veintena de títulos con el City, incluyendo seis ligas y una 'Champions', y se despide esta temporada tras dejar a los 'blues' subcampeones de la Premier y vencedores de la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga.