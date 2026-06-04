Isi Palazón: "El deporte es caer, levantarse y nosotros lo volveremos a hacer"

Isi llegó al Rayo Vallecano en enero de 2019 procedente de la Ponferradina y, en estos siete años y medio que lleva en el club, ha disputado 269 partidos oficiales, ha marcado 38 goles y ha repartido treinta asistencias.

El futbolista murciano ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo en la última temporada, en la que lograron el octavo puesto en la Liga española y llegaron a la final de la Liga Conferencia, perdiendo el partido por el título con el Crystal Palace inglés.

"Ha sido una temporada increíble. He tardado muchos días en escribir estas líneas, no sabía qué deciros pero lo primero quería dar las gracias a toda esa gente que creyó en este equipo y lo acompañó hasta el final. Desgraciadamente no pudimos conseguir la copa de la Liga Conferencia, que es lo que queríamos, pero hemos conseguido mucho más que eso. Ahora nos respetan y hemos puesto el nombre de Vallecas", dijo Isi en sus redes sociales.

El jugador del Rayo dio las "gracias" a la afición porque sin ella hubiera sido "imposible" conseguir un logro así.

"Fue algo increíble lo vivido, ver vuestras caras me rompió. Aún sigo tocado emocionalmente, pienso en lo que hubiera sido ver levantar la copa a Trejo, mis compañeros, la vuelta por Vallecas, ... pero el deporte es así y tienes que aceptarlo tal y como es. Hay que caer, levantarse y así continuamente. Lo haremos. Lo volveremos a hacer", apuntó.

Isi aseguró que este mensaje lo escribe con "lágrimas en los ojos para todos aquellos que luchan por sus sueños, y aún sin conseguirlos, continúan intentándolo. Seguid luchando, seguid intentándolo, de esa forma ganaréis siempre. ¡Gracias eternas amigos", concluyó.