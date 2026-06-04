La Audiencia Nacional estima los recursos de Eto'o contra la Hacienda española

El fallo, al que tuvo acceso EFE, da la razón a Eto'o y anula los anteriores del Tribunal Económico-Administrativo Central del 3 de diciembre de 2019 y el del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña del 9 de marzo de 2017, así como los acuerdos de liquidación y sancionador referidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2005, por ser disconformes con el ordenamiento jurídico.

La sentencia, susceptible de recurso de casación, estima la reclamación de Eto'o, basada en que la inspección superaron el plazo de un año que establece la ley y que cuando se notificó la liquidación ya había prescrito el derecho de la Administración a regularizar el IRPF del año 2005.

El ahora presidente de la Federación de Fútbol de Camerún (FECAFOOT) alegó también que no existió simulación alguna en la cesión de sus derechos de imagen a la entidad Bulte 2002 Empresarial SL, ya que se trató de la celebración de un contrato real dentro de la economía de opción legalmente prevista.

La Audiencia, que al estimar la alegación relativa a la prescripción no entró en otras cuestiones, concluyó que la Inspección "efectivamente se excedió del plazo de un año del que disponía para finalizar las actuaciones inspectoras".

Para la Audiencia, la estimación de la prescripción del ejercicio 2005, lleva, "a la anulación tanto de la liquidación de dicho ejercicio como del acuerdo sancionador derivada de la misma".

Hacienda consideró que Eto'o había simulado la cesión de los citados derechos a dos sociedades residentes en Hungría y España con la pretensión de obtener un beneficio fiscal y propuso una regularización que consistió en las siguientes operaciones:

El fallo de la Audiencia impone los costes del recurso, fijado en 409.300.098€ a la Administración General del Estado.

Eto'o fue procesado en el Juzgado lo Penal número 11 de Barcelona el 20 de junio de 2022, junto a su exrepresentante José María Mesalles, y aceptaron las penas de 22 meses y un año de prisión, respectivamente, tras reconocer haber defraudado 3.872.621€ a la Hacienda Pública, entre 2006 y 2009.

La Fiscalía pedía penas de 4 años y 6 meses de cárcel para Eto'o y Mesalles que finalmente quedaron en 22 meses para el exjugador, como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y de un año para su exagente como cooperador necesario, aunque su ejecución quedó en suspenso por no tener antcedentes.

El exdelantero fue condenado a pagar cuatro multas por valor de 1.810.310€.