Muere José Sanfilippo, máximo goleador de San Lorenzo y campeón sudamericano con Argentina

"A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones", informó el club argentino en un mensaje difundido en redes sociales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también despidió al fallecido goleador, a quien describió como "uno de los delanteros más destacados de su generación y protagonista de una etapa importante en la historia de la selección argentina".

Sanfilippo, conocido como el "Nene", fue uno de los delanteros más destacados del fútbol argentino en las décadas de 1950 y 1960.

Con 205 goles en competiciones oficiales, es hasta el momento el máximo artillero de la historia del 'Ciclón', equipo con el que fue campeón de la Primera División de Argentina en 1959 y luego en dos ocasiones en 1972.

Nacido el 4 de febrero de 1935 en Buenos Aires, debutó en el club azulgrana en 1953 y fue máximo goleador del campeonato argentino durante cuatro temporadas consecutivas, entre 1958 y 1961. Su mejor registro llegó en 1960, cuando marcó 34 goles en 40 partidos.

Además de sus éxitos a nivel local, desarrolló una trayectoria internacional que incluyó pasos por Nacional de Uruguay, y los brasileños Bangu y Bahia, equipo con el que conquistó los campeonatos estaduales de Bahía en 1970 y 1971.

Con la selección argentina integró el plantel que conquistó el Campeonato Sudamericano de 1957 y obtuvo además el subcampeonato en la edición posterior, en 1959.

Disputó también los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, dos competiciones en las que Argentina fue eliminado en primera fase.

En total disputo 29 partidos con la celeste y blanca, con la que anotó 18 goles.

En el plano local, tras una década en San Lorenzo, pasó brevemente por Boca Juniors, donde alcanzó la final de la Copa Libertadores 1963, en la que el Xeneize acabó derrotado por el Santos de Pelé.

Tras su paso por el fútbol de Uruguay y Brasil, Sanfilippo regresó a San Lorenzo en 1972 para terminar su carrera en el club que lo vio nacer.

Una vez retirado como jugador profesional, tuvo un corto paso como entrenador del Vélez Sarsfield de Argentina y luego trabajó durante años como comentarista deportivo y panelista en medios de comunicación, donde se hizo conocido por sus opiniones fuertes y sus debates con figuras del fútbol argentino.