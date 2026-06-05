Telemundo no cortará transmisiones de los partidos del Mundial en pausas de hidratación

"Nos mantendremos en la transmisión en vivo del partido. Los aficionados podrán ver las interacciones entre los jugadores y el entrenador, las repeticiones de las jugadas más destacadas y los comentaristas analizarán cada momento, nada de eso se interrumpirá de ninguna manera", avanzó el vicepresidente de contenido deportivo de Telemundo, Miguel Lorenzo, en una entrevista a Sports Business Journal.

Por primera vez, la FIFA ha decidido que los 104 partidos del torneo, independientemente del clima, tengan una pausa de hidratación en el primer y el segundo tiempo, de tres minutos cada una, lo que abre una ventana para explotar al máximo el negocio de la publicidad para las televisiones con derechos.

"Nuestro objetivo es crear una experiencia de visionado del Mundial auténtica. Creemos que podemos lograrlo de muchas formas, y una de las más impactantes es no abandonar nunca el terreno de juego una vez que el reloj empiece a correr", comentó el directivo de Telemundo.

Lorenzo matizó que sí habrá "aspectos comerciales" integrados durante la pausa de hidratación, "pero nada que interrumpa a los espectadores".

El Mundial de este verano promete ser uno de los eventos deportivos más vistos de la historia. Según ha explicado repetidas veces el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el torneo equivaldrá a 104 Super Bowls.

"Este Mundial también ha generado los contratos de medios más grandes en la historia de la televisión en español en Estados Unidos, no solo en deportes, sino en general", recalcó Lorenzo.