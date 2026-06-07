Política
07 de junio de 2026 a la - 20:01

Elecciones internas: estos son los ganadores de ANR en Central, según TREP

Mujer de pie frente a mesa de votación, dos personas sentadas detrás con urnas, ambiente interior de salón electoral.
Imagen ilustrativa: votación en Encarnación. Sergio González

Mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dio a conocer los candidatos electos en las elecciones internas municipales de este domingo. En el caso de la ANR, estos son los ganadores.

Por ABC Color

Este domingo se celebraron las elecciones internas municipales en el país y como en cada elección, el TREP, un sistema de la Justicia Electoral, brinda los resultados “oficiosos” de quiénes son los elegidos.

Las jornada se concentró principalmente en los dos principales partidos del país: la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Estos partidos definieron a sus candidatos para las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026 próximo. En la capital, Asunción, el cartista Camilo Pérez se impuso ante la candidatura del senador Arnaldo Samaniego.

Camilo Pérez López Moreira, candidato electo de la ANR
Palabras de Camilo Pérez quien triunfa con contundencia y es el candidato de ANR a intendente de Asunción

Asimismo, para el Tribunal de Superior de Justicia Electoral (TSJE) las elecciones fueron declaradas como una “misión cumplida”, ya que los incidentes no llegaron a ser graves, mientras que sobre la participación detallaron que esta siempre es más baja que en las generales.

Lea más: TSJE declara como “misión cumplida” las elecciones internas

Elecciones internas: los ganadores de la ANR

A lo largo de este domingo, miles de personas votaron a nivel país para determinar quiénes podrán ser elegidos en las elecciones municipales.

En el caso de la Asociación Nacional Republicana (ANR), estos son los candidatos electos para el departamento Central:

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