Vecinos del Azteca ofrecen estacionamiento para el Mundial hasta en más de 125 dólares

"Tengo cinco lugares en la calle de San León, 2.200 cada uno por partido si te interesa. Necesito que me mandes copia de tu INE (identificación oficial) y de la tarjeta de circulación de tu auto y yo te paso el código que nos da la delegación. Me pagas la mitad para apartar y la otra mitad el día del partido", dice Leonardo en un recorrido realizado por EFE en la zona que circunda al Estadio Ciudad de México.

La decisión de inhabilitar el estacionamiento del recinto los días de juego ha provocado que vecinos del barrio Pedregal de Santa Úrsula busquen un beneficio económico ante las molestias que durante meses sufrieron por las obras de remodelación del histórico estadio tres veces mundialista.

"Fue mucho tiempo de 'no puedes pasar', 'está cerrada la calle'. De por sí cada que hay partidos en el estadio es una lata, con esto del Mundial se volvió un infierno querer pasar a tu casa con el pretexto de las obras y yo no veo nada diferente; ahora al menos que nos deje algo", agrega Leonardo.

Ante el protocolo de seguridad y logística impuesto por la FIFA y las autoridades de la Ciudad de México, llamado 'Última milla', que exige un perímetro cerrado y peatonal de varios kilómetros a la redonda de los estadios mundialistas, la alcaldía Coyoacán informó en mayo pasado que establecería un acceso controlado los días de partido a través de un censo de vehículos y el uso de códigos QR para los residentes de la zona.

"Los vecinos deberán proporcionar datos de sus vehículos de dos o cuatro ruedas, como son: marca, modelo, color, placas, registro de domicilio y tarjeta de circulación, datos que son resguardados bajo la normatividad de ley en materia de protección de datos personales. Ello generará un código QR intransferible e infalsificable, por cada vehículo registrado", se lee en los requisitos para tramitar dicho código en el sitio web de la alcaldía.

A pesar de la etiqueta de intransferible, los vecinos aseguran que con el comprobante de domicilio que ellos presentan será suficiente para acreditar cualquier vehículo.

"Rento un lugar de estacionamiento en 800 (46 dólares) si me apartas los tres partidos... Por lo de la dirección no hay falla, yo presento el comprobante de domicilio para que me den el código y te lo paso", afirma Paula, ama de casa que vive en la calle de San Benito, a 300 metros del Estadio Azteca.

Rodolfo, dueño de una herrería sobre la calle de San Alejandro, recita los requisitos bien aprendidos y pide un pago de 1.000 pesos (casi 58 dólares) a la entrega del código QR, "apunta mi celular y no te tardes en confirmarme porque los lugares sí están muy cotizados", presiona.

En redes sociales también se ofrecen lugares de estacionamiento en la zona. En Facebook, bajo la etiqueta 'Mundial lugares de estacionamiento' un anuncio dice que por 500 pesos reciben tu automóvil sobre la avenida Santa Úrsula, a 10 minutos del Estadio Azteca, publicación que deja un número de contacto.

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos, tres de primera fase, de la Copa del Mundo.

El primero será el de la inauguración, el próximo 11 de junio, entre México y Sudáfrica. El segundo, el día 17, entre Uzbekistán y Colombia y cerrará la primera fase con el República Checa contra México del día 24.

El día 30 está programado un juego de dieciseisavos de final y el 5 de julio, el último, uno octavos de final.