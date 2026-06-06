Baena: “Llegamos todos con la emoción de poder hacer algo grande en este Mundial”

“Creo que, aparte de que tenemos un grupo fantástico de jugadores, llegamos todos con esa ilusión y esa emoción de poder hacer algo grande en este Mundial. Todos nos sentimos un poco como Rodri, de poder hacer algo grande y llegar lo más lejos posible”, aseguró en rueda de prensa desde el campo base del equipo en Chattanooga, Estados Unidos.

El empate en el amistoso del pasado jueves ante Irak relegó a España de la primera posición del ránking FIFA antes del inicio del torneo. “Es verdad que nos dolió, porque nosotros queremos ser la mejor en todo, ser la número uno siempre y ese empate nos fastidió un poco por perder el primer puesto. Se ven siempre por las redes sociales ese tipo de cosas, pero no le damos más importancia. Siempre queremos ganar”, afirmó.

En algunas de las instalaciones de la selección española en Chattanooga, figura la foto levantando la Eurocopa 2024 de María Caamaño, joven aficionada al fútbol y la selección española que falleció este año a consecuencia de un sarcoma de Ewing.

“También la tenemos en el ‘hall’ del hotel. La verdad que, cuando me la enseñaron, que no lo sabíamos, fue una sorpresa muy bonita. Hablo muchísimo con la familia. Para gente como Ferran, Pedri y yo, que tenemos mucha relación con ellos, ha sido un detalle muy bonito y la tenemos presente siempre que jugamos juntos y podemos hablar con su familia. Ojalá poder regalarle una bonita Copa”, explicó.

Baena ha sufrido una temporada de altibajos con el Atlético de Madrid, fuera del once tipo de Diego Simeone. Ahora está dentro de la lista de 26 para disputar el Mundial 2026 con la selección española.

“Al final, creo que todos los que estamos en la lista tenemos ese pequeño miedo de no poder estar en la lista definitiva, porque somos España y tenemos millones de jugadores que se han quedado fuera y tienen un nivel altísimo para poder estar aquí”, repasó.

“Al final, está ese pequeño ‘run, run’, porque no he dado el cien por cien en el club, pero siempre he tenido la confianza del ‘míster’, he intentado dar lo mejor aquí y, siempre que he rendido en el campo, Luis (de la Fuente) me lo ha agradecido. Yo también tenía confianza de estar aquí también, me lo merecía todos estos meses, para poder ayudar a la selección, para estar aquí contento, pero con ese ‘run’, ‘run’ que tenemos todos”, añadió.

Baena explicó que la selección sabe que son “distancias largas y viajes largos” en el Mundial 2026, “con poco descanso”, pero “no son excusas”.

“Estamos preparados para todo este tipo de situaciones, nos hemos preparado muy bien en Madrid y con el amistoso del próximo día (este lunes ante Perú en Puebla, en México) y a seguir preparándonos para llegar lo mejor posible al primer partido (el 15 de junio contra Cabo Verde)”, expuso.

También influye el clima caluroso. “Tenemos que ir aclimatándonos lo más rápido posible. Sabemos que jugamos a las 12 (del mediodía) los partidos, sabemos que va a hacer mucho calor y adaptarnos lo más rápido posible para afrontarlos”, dijo.

El equipo recibió este sábado una charla arbitral por parte de la FIFA sobre las novedades reglamentarias del torneo. “Al final, creo que son situaciones un poco extrañas, porque son nuevas y se van a implementar en este Mundial. Esperemos que todo lo que han hablado en la charla se respete para todas las selecciones y al final valga para que el espectáculo sea lo más bonito y fluido posible”, deseó.