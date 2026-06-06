Nacional cierra su mal semestre con una reconfortante victoria ante Juventud

En el estadio Gran Parque Central, el Tricolor se llevó los tres puntos tras remontar un juego que afrontó con diez futbolistas desde los 61 minutos.

Bruno Larregui puso en ventaja al visitante a los 42 minutos al aprovechar un error de la defensa de Nacional, mientras que Emiliano Ancheta y Luciano Boggio le dieron el triunfo a los de Jorge Bava con goles a los 65 y 88 minutos.

Con la victoria, el Tricolor llegó a nueve unidades y se mantiene vivo en el Grupo B del Torneo Intermedio, que tiene como único líder a Deportivo Maldonado con diez enteros.

El conjunto de Gabriel Di Noia se aseguró cerrar el semestre como líder tras vencer este sábado a Montevideo City Torque por 2-4 con goles de Renato César, Facundo Tealde y Santiago Ramírez en dos oportunidades.

También por esta zona, Montevideo Wanderers y Danubio igualaron este viernes 0-0 y este domingo Progreso recibirá a Albion.

Por el Grupo A, Central Español y Racing igualaron este sábado 1-1 con tantos de Facundo Sosa para el Palermitano y de Sebastián Da Silva para el campeón del Torneo Apertura.

Con el empate, Racing perdió pie en la Tabla Anual acumulada, donde Deportivo Maldonado es el único líder con 39 unidades.

En otros juegos de esa zona, Cerro recibirá este domingo a Peñarol, mientras que Boston River visitará a Defensor Sporting. Un día después, Liverpool se medirá con Cerro Largo.

Por el momento, Central Español lidera el Grupo A con siete puntos, aunque Cerro Largo y Peñarol -ambos con seis- tienen la posibilidad de superarlo en caso de sumar de a tres en sus respectivos juegos.