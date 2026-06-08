Fútbol Internacional
08 de junio de 2026 a la - 14:32

Bautismo goleador de Lucas Romero en Chile

Lucas Ramón Romero (23 años) marcó un golazo desde fuera del área para la Universidad de Chile.
Lucas Ramón Romero (23 años) marcó un golazo desde fuera del área para la Universidad de Chile.Redes sociales

El paraguayo Lucas Ramón Romero marcó el domingo su primer gol en Universidad de Chile, que empató 2-2 con Audax Italiano y quedó el margen de la Copa de la Liga trasandina.

Por ABC Color

Primer tanto en ocho partidos para el mediocampista central Lucas Ramón Romero para Universidad de Chile, que empató 2-2 con Audax Italiano, quedando eliminado de la Copa de la Liga de Chile.

Lea más: Argentina contra Islandia, en su última prueba mundialista

Esta es la primera edición del evento que se desarrolla entre el 20 de marzo y el 18 de julio, con los 16 equipos de la máxima categoría, que se dividen en 4 grupos de 4 equipos. Los ganadores de cada grupo avanzan a la semifinal.

El ganador del Grupo D fue Unión La Calera, con 13 puntos. Audax Italiano quedó con 11, Universidad de Chile hizo 8 y Deportes La Serena solo 1.

Romero, con pasado en Libertad, Tacuary y Recoleta FC, tuvo muy pocas oportunidades con el técnico Fernando Gago, por lo que no se descarta que siga su carrera en México.