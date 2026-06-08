Bautismo goleador de Lucas Romero en Chile

Primer tanto en ocho partidos para el mediocampista central Lucas Ramón Romero para Universidad de Chile, que empató 2-2 con Audax Italiano, quedando eliminado de la Copa de la Liga de Chile.

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Esta es la primera edición del evento que se desarrolla entre el 20 de marzo y el 18 de julio, con los 16 equipos de la máxima categoría, que se dividen en 4 grupos de 4 equipos. Los ganadores de cada grupo avanzan a la semifinal.

El ganador del Grupo D fue Unión La Calera, con 13 puntos. Audax Italiano quedó con 11, Universidad de Chile hizo 8 y Deportes La Serena solo 1.

Romero, con pasado en Libertad, Tacuary y Recoleta FC, tuvo muy pocas oportunidades con el técnico Fernando Gago, por lo que no se descarta que siga su carrera en México.