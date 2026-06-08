Casillas felicita a Enrique Riquelme por "ese 35 % de votos en apenas dos semanas"

"Me parece un gran dato y una gran campaña. Trabajar para el futuro, con tiempo por delante, para poder volver a optar al cargo", expresó el exportero del Real Madrid en su cuenta de X.

El mensaje llega después de que Florentino Pérez ganara las elecciones el pasado domingo y, en consecuencia, fuera reelegido presidente del Real Madrid con el 65% de los votos por el 35% que consiguió su rival, Enrique Riquelme, según datos oficiales procedentes de la Junta Electoral.

Cabe recordar que, en plena campaña, Iker Casillas fue anunciado como parte del proyecto de Riquelme junto a otras leyendas del Real Madrid como Raúl González, Fernando Hierro o Vicente del Bosque.

"Felicidades a Enrique Riquelme y a su equipo por ese 35% de votos en apenas 2 semanas para presentarse a las elecciones del Real Madrid. Me parece un gran dato y una gran campaña. Trabajar para el futuro, con tiempo por delante, para poder volver a optar al cargo", reza el mensaje completo.