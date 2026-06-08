Enrique Riquelme: "Hemos demostrado que hay alternativa"

"Esto no acaba aquí. Vamos a seguir siendo la voz de quienes creen que el Real Madrid debe seguir siendo de sus socios", se comprometió Riquelme en un mensaje en su cuenta de X en el que volvió a felicitar a Florentino Pérez por su victoria y a "tender la mano" para "abrir el debate sobre el futuro del madridismo que tantos socios han reclamado".

Según el empresario alicantino, de 37 años, ha terminado "la campaña, pero empieza algo mucho más importante".

"En pocas semanas, una candidatura nacida desde la ilusión ha logrado reunir a miles de socios y alcanzar el 35 por ciento de los votos. Hemos demostrado algo que ya nadie podrá negar: hay alternativa. Hay futuro. Hay una forma diferente de construir, escuchar y poner al socio en el centro. Hemos ganado todos", se congratuló.

Al presidente del club le apoyaron 21.721 socios y a su rival, 11.814, de un censo de 75.214 afiliados con derecho a voto.

En opinión de Riquelme, presidente de la empresa energética Cox, "nunca hay que tener miedo a las urnas, ni a escuchar".

"Esto no acaba aquí. Vamos a seguir siendo la voz de quienes creen que el Real Madrid debe seguir siendo de sus socios. El niño de la foto sigue creyendo. Y ahora somos muchos más", añadió en su mensaje, acompañado de un vídeo en el que se ve a un joven con la camiseta madridista.