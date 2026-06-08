Irán ve el Mundial uno de los eventos deportivos "más politizados" por la actitud de EEUU

Baqaei censuró a Estados Unidos por su "hostilidad" hacia el pueblo iraní y por las trabas que está poniendo a su selección, una de las 48 participantes en el campeonato que comienza el próximo jueves, día 11.

En su rueda de prensa habitual del lunes, el portavoz del régimen iraní se quejó de los incumplimientos de las normas de la FIFA por parte de EE.UU. y la negativa a expedir visados a miembros del equipo, según informa la agencia IRNA.

La selección del país asiático llegó ayer, domingo, a la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar en Estados Unidos.

Irán jugará los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Debutará en el Mundial el día 15 contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, ciudad donde disputará su segundo encuentro contra Bélgica el día 21, y cerrará contra Egipto en Seattle el día 27.

Baqaei agradeció a México su cooperación para albergar a su selección nacional iraní.