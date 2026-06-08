La FIFA y Hyundai llevan la historia de los Mundiales al Rockefeller Center de Nueva York

Durante la presentación de la muestra, que podrá visitarse del 11 de junio al 19 de julio, coincidiendo con el Mundial que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó Nueva York como la "capital del mundo del fútbol".

Dijo que la muestra celebra "96 años de historia de los Mundiales", cerca de mil partidos disputados y a "cientos de jugadores que han marcado la trayectoria del torneo".

La exposición repasa cada edición de la Copa del Mundo desde Uruguay 1930 mediante objetos originales, como equipamiento y balones históricos, fotografías, álbumes de cromos y recuerdos de los equipos y futbolistas más emblemáticos del torneo.

Entre las principales atracciones destacan una colección de camisetas de las 48 selecciones participantes en el Mundial de 2026 y la exhibición del histórico trofeo Jules Rimet, usado entre 1930 y 1970, con su base azul original.

"Cuando vemos esas camisetas y los diferentes elementos de esta exposición sentimos algo especial. Esa es la magia del fútbol", dijo Infantino, acompañado por exjugadores como los italianos Roberto Baggio, Christian Vieri y Marco Materazzi, además del francés Youri Djorkaeff y el liberiano George Weah.

El dirigente destacó que el Mundial de 2026 espera atraer a unos siete millones de aficionados a los estadios y alcanzar una audiencia global de unos 6.000 millones de espectadores.

"Nuestro trabajo es asegurarnos de que el escenario esté preparado, no solo en los campos y estadios, sino también en todas las oportunidades para vivir este deporte", agregó.

Los visitantes podrán recorrer instalaciones inmersivas como 'The Final', dedicada a recrear la intensidad de una final mundialista, y 'The Wall of Champions', un espacio que rinde homenaje a todos los jugadores que han levantado el trofeo a lo largo de la historia.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y director global de marketing de Hyundai, Sungwon Jee, aseguró que la exposición busca conectar a las nuevas generaciones con la historia del fútbol.

"Creemos que estos momentos no desaparecen, inspiran de una generación a la siguiente. Ese es el verdadero poder del fútbol", señaló. Como parte de la experiencia, Hyundai organizará una zona para aficionados en la plaza exterior de Rockefeller Center entre el 6 y el 19 de julio.

Entre los invitados a la inauguración, Vieri, exjugador del Atlético de Madrid, Inter y Juventus, entre otros, señaló que en los dos Mundiales que disputó (1998 y 2002) vivió "algunos de los mejores momentos" de su vida.

"Cuando tenía 14 años viajaba a Florencia para ver jugar a Roberto Baggio. Y años después estaba jugando un Mundial. A veces los sueños se hacen realidad", señaló el italiano, que definió la Copa del Mundo como "la competición más grande del mundo" y "el mejor momento para un jugador".

Vieri también bromeó con sus compatriotas al señalar que Materazzi tuvo la fortuna de marcar en una final mundialista, en 2006, en la que la 'azzurra' se proclamó campeona, y recordó el penalti fallado por Baggio en la final de Estados Unidos 1994 contra Brasil, aunque aseguró que sigue siendo "la mayor leyenda italiana".