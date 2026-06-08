Lamine Yamal, Flick, Espí, Joan García y Güler, los premiados de la campaña 2025/26

Lamine Yamal ha sido elegido mejor jugador de la temporada después de que el delantero del Barcelona haya sido clave en la consecución del título liguero, con actuaciones sobresalientes, dieciséis goles y doce asistencias.

Flick ha sido designado mejor entrenador al llevar al cuadro azulgrana a su segundo título consecutivo con un total de 94 puntos y "una propuesta futbolística reconocible y eficaz".

El joven Carlos Espí, delantero del Levante, es el mejor jugador sub-23 de la Primera división, toda una revelación y determinante para que el conjunto valenciano mantuviera la categoría con sus once goles.

Joan García, guardameta del Barcelona, ha sido reconocido con la mejor parada de la temporada por una espectacular intervención ante el Espanyol; y Güler, mediapunta del Real Madrid, con el mejor gol gracias a su diana desde más de 65 metros ante el Elche.