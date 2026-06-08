Selección Paraguaya
08 de junio de 2026 a la - 00:46

Los primeros movimientos de la Albirroja en suelo estadounidense

Movilización de la selección en el complejo del Spartan Soccer Complex de San José, California.
Movilización de la selección en el complejo del Spartan Soccer Complex de San José, California.

La selección paraguaya ya se encuentra en San José, California, donde realizó sus primeros movimientos tras el amistoso disputado el viernes en el estadio Defensores del Chaco.

Por David Rolón

Paraguay, que debutará en el Mundial 2026 el viernes 12 por el Grupo D frente al anfitrión Estados Unidos a las 22:00 de Paraguay, llevó a cabo una sesión vespertina en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, ubicado en California, a unos 550 kilómetros de Los Ángeles. Los primeros 15 minutos del entrenamiento fueron abiertos a la cobertura de los medios de prensa.

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Los trabajos estuvieron enfocados en ejercicios de triangulación y movimientos de reacción, con el objetivo de liberar las piernas luego del largo viaje entre Asunción y San José, traslado que incluso sufrió retrasos y provocó que la delegación no llegara a la hora prevista al hotel Hilton, lugar de concentración del plantel.

En la mira de Alfaro: los tres arqueros de izquierda a derecha, Gastón Olveira, Roberto Junior Fernández y Orlando Gill en el Spartan Soccer Complex de California.
En la mira de Alfaro: los tres arqueros de izquierda a derecha, Gastón Olveira, Roberto Junior Fernández y Orlando Gill en el Spartan Soccer Complex de California.

Además, los arqueros realizaron tareas específicas junto al preparador Sergio Chiarelli, con movimientos técnicos y ejercicios de coordinación.

¿A qué hora vuelve a entrenar la Albirroja este lunes?

La selección paraguaya volverá a los trabajos este lunes desde las 17:30 local (21:30 de Paraguay), nuevamente en el Spartan Soccer Complex de San José, California.

La Albirroja estará acompañada por los compatriotas residentes en California este lunes en el entrenamiento.
La Albirroja estará acompañada por los compatriotas residentes en California este lunes en el entrenamiento.

La jornada tendrá además el acompañamiento de los paraguayos residentes en la zona, quienes podrán acceder durante unos 15 minutos para observar parte del entrenamiento de la Albirroja en la previa de su debut mundialista frente a Estados Unidos por el Grupo D.

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