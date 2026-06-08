Los primeros movimientos de la Albirroja en suelo estadounidense

Paraguay, que debutará en el Mundial 2026 el viernes 12 por el Grupo D frente al anfitrión Estados Unidos a las 22:00 de Paraguay, llevó a cabo una sesión vespertina en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, ubicado en California, a unos 550 kilómetros de Los Ángeles. Los primeros 15 minutos del entrenamiento fueron abiertos a la cobertura de los medios de prensa.

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Los trabajos estuvieron enfocados en ejercicios de triangulación y movimientos de reacción, con el objetivo de liberar las piernas luego del largo viaje entre Asunción y San José, traslado que incluso sufrió retrasos y provocó que la delegación no llegara a la hora prevista al hotel Hilton, lugar de concentración del plantel.

Además, los arqueros realizaron tareas específicas junto al preparador Sergio Chiarelli, con movimientos técnicos y ejercicios de coordinación.

¿A qué hora vuelve a entrenar la Albirroja este lunes?

La selección paraguaya volverá a los trabajos este lunes desde las 17:30 local (21:30 de Paraguay), nuevamente en el Spartan Soccer Complex de San José, California.

La jornada tendrá además el acompañamiento de los paraguayos residentes en la zona, quienes podrán acceder durante unos 15 minutos para observar parte del entrenamiento de la Albirroja en la previa de su debut mundialista frente a Estados Unidos por el Grupo D.