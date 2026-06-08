Mourinho se felicita por el triunfo de Florentino y avala su regreso: "Sí, por supuesto"

La cuenta de X de la candidatura de Florentino Pérez publicó el vídeo nada más confirmarse la reelección del presidente del club blanco.

"Sí, por supuesto", asegura sonriente Mourinho en la grabación, en la que viste una camiseta blanca, pero no la del Real Madrid.

Es el segundo vídeo en el que aparece el todavía técnico del Benfica desde que Florentino Pérez anunció el pasado jueves que apostaba por su retorno al banquillo madridista, que ya dirigió durante tres temporadas hasta junio de 2013.

En el anterior, también divulgado en la cuenta 'Florentino 2026', el preparador portugués apareció con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

Mourinho, de 63 años, reveló poco después que las imágenes habían sido hechas con inteligencia artificial.

En su etapa en el Real Madrid, el entrenador portugués ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa.

Desde su marcha, pasó por los banquillos de Chelsea, Manchester United, Tottenham, Romna, Fenerbahçe y Benfica, al que llegó al comienzo de la temporada recién terminada.