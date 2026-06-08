Paraguay busca un billete a la repesca ante la líder Colombia, pero no depende de sí misma

Paraguay, con 10 puntos en 7 fechas, ocupa la quinta plaza de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, que ya tiene a las selecciones de Colombia y Argentina como clasificadas directas.

Los combinados de Venezuela y Ecuador, ambos con 11 puntos, se sitúan en los puestos tercero y cuarto, que dan acceso a la repesca internacional que se disputará entre noviembre y diciembre próximos.

El martes, Venezuela visitará a la eliminada Uruguay, mientras que Ecuador recibirá a la escolta Argentina, un duelo que en el papel luce complicado para la Tri.

Será la última fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol para todas las selecciones. Si Paraguay quiere acceder a uno de los boletos de la repesca, tendrá que empezar por ganar este martes a Colombia, líder de la tabla con 17 enteros.

Las paraguayas llegan al partido con la confianza en alto después de su goleada 0-8 a Bolivia de la fecha pasada, con la atacante Claudia Martínez en plan estelar.

Con todo, a la Albirroja no le favorece el historial ante las cafeteras, que han ganado los últimos cinco duelos entre ambas selecciones, cuatro de ellos por goleada.

Además, las paraguayas tendrán que emplearse a fondo para detener a las habilidosas Gisela Robledo y Linda Caicedo, las bazas más peligrosas del ataque colombiano y que en la competición han dejado destacadas actuaciones.

Caicedo, que juega en el Real Madrid, está convocada para el partido pese a que al parecer no se encuentra al tope físicamente después de salir en camilla en el encuentro del viernes anterior contra Uruguay debido a molestias en la pantorrilla derecha.

Paraguay: Alicia Bobadilla; Limpia Fretes, Tania Riso, Fiorela Martínez y Daysy Bareiro; Cindy Ramos, Dulce Quintana, Griselda Garay; Lice Chamorro, Claudia Martínez y Rebeca Fernández.

Seleccionador: Herminio Barrios Peña.

Colombia: Kate Tapia; Ana Guzmán, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Venegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya; Daniela Montoya, Leicy Santos, Gisela Robledo; Linda Caicedo.

Árbitro: Milagros Arruela (Perú).

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción, la capital de Paraguay.