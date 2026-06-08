Perú y Bolivia quieren cerrar la Liga de Naciones Femenina con el sabor de un triunfo

Lima, 8 jun (EFE).- La selección de Perú recibe a la de Bolivia en la última jornada de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica con la ambición de cerrar la serie con un triunfo que le permita llegar a los 11 puntos, si bien sus opciones de alcanzar la repesca para el Mundial son mínimas por la diferencia de goles.