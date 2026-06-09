De la Fuente: "Somos humildes para saber que hay selecciones tan potentes como nosotros"

"Estoy muy contento por la actuación del equipo (...), pero somos lo suficientemente humildes para saber que hay muchas selecciones que son tan potentes como nosotros", afirmó en rueda de prensa en Puebla (México), tras imponerse por 3 goles a 1 a Perú en el último amistoso antes del Mundial.

Sobre ser favoritos de cara al torneo, De la Fuente señaló que es "un mérito que se han ganado a pulso los jugadores".

"Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en su forma de jugar, hay rivales con las mismas capacidades de nosotros y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando”, remarcó.

A seis días del estreno mundialista, Luis de la Fuente mostró en Puebla (México), en el amistoso ante Perú, el que apunta a ser su once titular en el debut contra Cabo Verde.

Y remarcó que no hay debate en la portería. "La decisión estaba tomada antes. Tengo claro el portero que va a jugar si no pasa nada. Los tres merecían jugar estos partidos", indicó el seleccionador español que ante Perú alineó a Unai Simon en el primer tiempo y David Raya, en el segundo, y frente a Irak, el pasado viernes, a Joan Garcia como titular.

El técnico se mostró satisfecho con el balance general de los dos partidos de preparación. "Los jugadores están bien, no ha habido lesionados. Ha habido fases de buen juego", indicó.

España jugará su primer partido el próximo 15 de junio en Atlanta (EEUU).