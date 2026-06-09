El Atlético al Real Madrid en X: "nos hacéis reír más que el Barcelona"

1 - "Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", dice el Atlético en su primera respuesta al Real Madrid.

2 - "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada", añade el Atlético de Madrid.

3 - "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", comenta en tercer lugar el Atlético.

4 - "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona", concluye el Atlético, que en otro tuit posterior añade: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. muchas gracias". EFE.