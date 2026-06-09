El Atlético insiste en que Julián no está en venta tras el interés sin oferta del Madrid

Después del interés del Barcelona en la contratación del delantero, que ya generó una respuesta contundente del Atlético de Madrid la pasada semana, el Real Madrid hizo público un comunicado en la tarde de este martes, en el que anunció que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”.

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador (valorada en 500 millones de euros)”, aseguró el Real Madrid.

Fuentes del Atlético consultadas por EFE, sin embargo, repasaron que el Real Madrid se puso en contacto en la tarde de este martes con el club rojiblanco para mostrar su interés en el fichaje de Julián Alvarez y preguntar por su situación.

La entidad del Metropolitano respondió que el atacante no está en venta, según las mismas fuentes, sin que hubiera oferta como tal.

El Atlético, por eso, recibió con sorpresa minutos después el comunicado del Real Madrid, en el que anunciaba haber realizado una propuesta de 150 millones por el futbolista argentino, con contrato con el equipo rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Además, en referencia a la frase del Real Madrid en su comunicado al respecto de que el Atlético “ha agradecido la oferta realizada”, fuentes del club expresaron que no tiene que agradecer nada, porque no hay ningún interés en vender a Julián Alvarez, aunque valoraron que, a diferencia del Barcelona, el Real Madrid sí se ha dirigido a la entidad rojiblanca para mostrar su interés.

La posición del Atlético, según las mismas fuentes, es no escuchar ninguna propuesta por el delantero argentino, pretendido por el Barcelona, el Real Madrid y el Arsenal, entre otros, porque no tienen intención de venderlo.

Incluso, aunque se hable de cifras enormes, el club no las valora, porque destaca que Julián Alvarez es una pieza central de su proyecto, epicentro de su equipo, un gran profesional y uno de los mejores jugadores mundiales, con lo que lo económico es secundario.

Para el Atlético, según las mismas fuentes, es un honor contar en sus filas con un jugador como Julián Alvarez, al que fichó en el verano de 2024 procedente del Manchester City.

En sus dos años en el conjunto rojiblanco, ha marcado 49 goles en 106 partidos entre todas las competiciones, como máximo goleador del equipo tanto en 2024-25 como 2025-26.