El Málaga, con ventaja ante un Las Palmas con mayor experiencia en las semis por ascender

El Málaga, que pudo sentenciar en el estadio Gran Canaria, afronta la cita decisiva ante los suyos sin confianzas, sin especular y con la certeza de que el técnico de Las Palmas, Luis García, cambiará varias piezas para neutralizar la mínima ventaja de los locales.

El grupo de Juan Francisco Funes es consciente de que la eliminatoria está abierta y de que va a sufrir por la calidad de un rival que saldrá a por la victoria, sabedor de que es el único resultado que le sirve y con el aval de haber ganado a domicilio a equipos como el Deportivo o el Almería.

Ambos equipos deberán gestionar su estado físico y la situación mental por la presión a medida que transcurran los minutos, aspecto en el que estarán frente a frente la juventud de los jugadores malaguistas y la mayor experiencia de los futbolistas del conjunto canario.

La única ausencia en el Málaga será la del defensa Eibar Galilea, lesionado en Las Palmas y que será sustituido por Javi Montero en un equipo en el que Funes podría alinear a dos delanteros como Carlos Ruiz Chupete y Adrián Niño o el regreso del extremo Joaquín Muñoz.

La UD Las Palmas llega a La Rosaleda con la necesidad de ganar por dos goles de diferencia para acceder a la final de la promoción de ascenso a Primera División, o al menos por la mínima para forzar la prórroga, tras el 0-1 encajado el pasado domingo en el Estadio de Gran Canaria.

Más allá de la derrota, que pudo ser incluso más abultada, el equipo amarillo deberá sobreponerse a la sensación de superioridad mostrada una vez más por el conjunto boquerón, que le ha ganado los tres partidos disputados esta temporada, y sin encajar gol en ninguno de ellos.

Es ahí precisamente donde radica una de las claves del choque de vuelta, ya que la Unión Deportiva necesitará mantener su portería imbatida para seguir albergando opciones de clasificarse, ya que en caso de encajar un solo tanto, necesitaría anotar tres para eliminar a su rival.

El entrenador del equipo isleño, Luis García, aseguró tras el partido del pasado domingo que no variaría el sistema de juego en La Rosaleda, con un solo delantero, mientras que este martes, antes del último entrenamiento y viaje posterior a la Costa del Sol, ha dejado entrever que sí podría modificar la estructura, quizá para mantener la incertidumbre en el rival.

El técnico asturiano también ha dejado abierta la posibilidad de recuperar al central gallego Sergio Barcia, uno de los seis jugadores que se han perdido por lesión una buena parte del tramo liguero en el que todo se decide.

El escaso margen de tiempo entre un partido y otro supone un serio inconveniente para Luis García, quien ha confiado casi siempre en los mismos futbolistas, sin apenas rotaciones, y por los que probablemente tendrá que volver a apostar en el partido más importante de la temporada.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian; Miyashiro, Jonathan Viera, Manu Fuster; y Jesé.