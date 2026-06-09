El Real Madrid ofrece 150 millones por Julián y el Atlético los rechaza y contraataca

"El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", indicó el club blanco en su comunicado.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", agregó el Real Madrid.

Durante la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid, el candidato y recién elegido, Florentino Pérez, anunció que si ganaba las elecciones haría una oferta a un jugador por "150 millones de euros" y que sería "la mayor cantidad de dinero que se haría en la historia del club blanco" por un traspaso.

Solo dos jugadores han superado la barrera de los 150 millones de euros en concepto de traspaso o pago de la cláusula de rescisión en la historia del fútbol, según los registros de la web especializada ‘Transfermarkt’: Neymar, del Barcelona al París Saint-Germain por los 222 millones que exigía su salida del club azulgrana sin negociación en 2017, y Kylian Mbappé, que en el mismo año llegó al Parque de los Príncipes mediante una cesión con compra posterior de 180 millones desde el Mónaco. Este verano, Alexander Isak pasó del Newcastle al Liverpool por 145 millones de euros.

Este martes el Real Madrid se interesó por el jugador argentino Julián Álvarez, fichado por el Atlético de Madrid hace dos años desde el Manchester City con contrato hasta el año 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Equipos como el Arsenal inglés el París Saint-Germain o el Barcelona se interesaron por el atacante de 26 años que ha marcado 49 goles en 106 partidos en dos cursos con el conjunto rojiblanco.

El Atlético de Madrid ya avisó al conjunto catalán afirmando que su jugador "no está en venta" y por el que no había recibido "ningún tipo de oferta" por él, desde Barcelona. La única oficial ha llegado desde el club de la misma ciudad.

Desde el Atlético exculparon a Julián Álvarez de toda esta situación, asumiendo que fue cosa de "representantes" y que su actitud con el equipo fue "intachable y profesional".

Una situación que provocó el malestar del Atlético de Madrid con el Barcelona, denunciando una campaña de "acoso y derribo" en redes sociales sobre su jugador argentino con "filtraciones interesadas y faltas de respeto".

El Atlético de Madrid respondió con rotundidad al comunicado del Real Madrid. Primero, se rio de la oferta formulada. En su cuenta oficial de X, el Atlético citó el mensaje en el que el Real Madrid publicó el comunicado oficial con el que dio a conocer la oferta y lo acompañó de emoticonos sonrientes.

Además, añadió, también en su cuenta de X, cuatro 'aclaraciones' sobre el comunicado lanzado por el Real Madrid y aseguró que el club blanco le "hace reír más que el Barcelona".

"Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", dijo el Atlético en su primera respuesta al Real Madrid.

"Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada", añadió.

"Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", comentó en tercer lugar el Atlético.

"Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona", concluyó el Atlético, que en otro tuit posterior añadió: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. muchas gracias". EFE.