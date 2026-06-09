Inglaterra cierra su preparación para el Mundial ante una Costa Rica en reconstrucción

La escuadra inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, afrontará ante Costa Rica, en el Inter&Co Stadium de la ciudad estadounidense de Orlando, su último ensayo con miras a la Copa del Mundo en la que se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos.

Los ingleses vienen de derrotar por 1-0 a Nueva Zelanda el pasado sábado con una anotación de su máxima estrella, el delantero del Bayern Múnich alemán Harry Kane, quien apunta a seguir con su racha goleadora ante Costa Rica.

En el partido ante Nueva Zelanda el conjunto inglés utilizó un equipo en el primer tiempo y otro distinto en el segundo, con el fin de darle rodaje a toda la plantilla, que incluye a grandes figuras como Jude Bellingham (Real Madrid), Marcus Rashford (Barcelona) y el nuevo fichaje del Barcelona, Anthony Gordon.

El último antecedente entre Costa Rica e Inglaterra se remonta a 2018 cuando en un partido de preparación para el Mundial de Rusia, cuando los ingleses se impusieron por 2-0 con goles de Danny Welbeck y de Marcus Rashford.

En Brasil 2014, Costa Rica e inglaterra empataron sin goles en al última jornada de la fase de grupos, lo que permitió a los ticos clasificar, contra todos los pronósticos, en la primera posición, por encima de Uruguay, que fue segundo, y de Inglaterra e Italia, que quedaron eliminados.

La aspiración de Costa Rica para el partido amistoso del miércoles es firmar una buena puesta en escena que ratifique algunos avances en la idea de juego del entrenador argentino Fernando Batista que ya se vieron el pasado 1 de junio en la derrota por 3-1 ante Colombia en un amistoso jugado en Bogotá.

Batista, quien cumplirá ante Inglaterra su cuarto partido al mando de Costa Rica, ha dicho que el equipo se encuentra en una etapa de construcción con un promedio de edad del plantel de 24 años y dejando fuera, al menos por ahora, al portero Keylor Navas, de 39 años de edad.

El delantero de Spartak de Moscú ruso Manfred Ugalde es la principal figura de la selección costarricense, acompañado por el extremo del Westerlo belga Josimar Alcocer, el zaguero del Sturm Graz austríaco Jeyland Mitchell y el portero del Casa Pía portugués Patrick Sequeira.

El objetivo de Costa Rica es consolidar un equipo con miras a la Liga de Naciones de finales de año, pero principalmente a la eliminatoria rumbo al Mundial de 2030.