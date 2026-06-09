Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz entrenan en Chattanooga; el resto, descanso

Tras vencer a Perú (1-3) en Puebla (México) el lunes, los futbolistas que viajaron, 28 horas en tierras mexicanas, llegaron a primera hora de la mañana de este martes de vuelta a su hotel de concentración en el estado de Tennessee y completaron una jornada sin entrenamientos que se extenderá al miércoles.

El plan establecido por Luis de la Fuente y su cuerpo técnico es una jornada de descanso completa el miércoles antes de iniciar los entrenamientos ya enfocados 100% en el debut ante Cabo Verde. Un partido que se disputará en Atlanta, a dos horas y 15 minutos por carretera de Chattanooga.

Mientras los integrantes de la expedición a Puebla recuperan fuerzas y su horario de descanso, tras volver por la noche en avión, los tres lesionados avanzan con sus procesos de recuperación de sus respectivas lesiones musculares.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz entrenaron durante la mañana en Chattanooga para continuar su puesta a punto. Los dos primeros, más cerca de volver con el resto del grupo y con opciones de tener minutos ante Cabo Verde, mientras que Víctor Muñoz aún no tiene confirmada su presencia en la convocatoria, a seis días del estreno de España en el Mundial.