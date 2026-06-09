Raúl Jiménez regresa al Wolwerhampton

Calificado por su nuevo equipo como “uno de los jugadores más icónicos de la historia moderna” de los Wolves, el atacante ya jugó allí entre 2018 y 2023, con 57 goles en 166 encuentros, según los datos oficiales del Wolwerhampton.

“Sus goles llevaron a los Wolves a un séptimo lugar en la Premier League en su temporada de debut en Inglaterra, antes de que una campaña aún más notable siguiera en 2019-20. El número ‘9’ anotó 27 goles en todas las competiciones”, recordó su club en un comunicado en su página web oficial.

“Pero la influencia de Jiménez en el club se extendió mucho más allá de los goles. Su resistencia tras la grave lesión en la cabeza que sufrió contra el Arsenal en 2020 y la determinación que mostró para luchar de nuevo en su mejor momento solo fortalecieron la admiración que los aficionados tenían por él”, destacó el Wolves.

El atacante mexicano lucirá de nuevo el ‘9’, cedido por Adam Armstrong, tras enterarse del regreso del delantero, según expuso el club.

"Poder traer a Raúl de vuelta a los Wolves es un momento verdaderamente especial para todos. No solo es uno de los mejores delanteros que jamás se hayan visto con nuestra camiseta dorada y negra, sino que es un jugador que encarna todo lo que define a los Wolves”, expresó Nathan Shi, presidente ejecutivo del club.

"Ha contribuido de manera inolvidable al club y ha ayudado a crear algunos de los mejores recuerdos de nuestra historia reciente. Sabemos lo mucho que sigue siendo un héroe para nuestros seguidores, por lo que estamos encantados de darle la bienvenida a casa en Molineux, especialmente durante nuestro 150 aniversario", añadió.

Rob Edwards, entrenador de los Wolves, manifestó que todos en el equipo están "encantados de que Raúl esté aquí”.

"Es otro jugador con gran experiencia, pero también conoce Wolverhampton, conoce el club, el ADN… Sabe lo que significa jugar para el Wolverhampton Wanderers. Va a ser mucho más fácil para mí poder exigir lo que voy a exigir a los jugadores, porque él lo ha vivido, conoce los niveles, así que estoy muy, muy contento”, agregó.

"Estaba en el club cuando él estuvo aquí antes. Raúl fue una gran parte de nuestros mejores momentos durante varios años. Sé lo que significa para este club y para los seguidores, pero esto no es solo una firma emocional. Este es un fichaje porque realmente creemos que es el hombre adecuado para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, así que estamos encantados de tenerlo aquí", abundó el técnico, cuyo equipo deberá competir por el ascenso a la máxima categoría.

“Va a ser increíble verlo de vuelta liderando la línea de ataque”, apuntó Matt Jackson, director técnico del club.