Alejandro Sebastián Romero Gamarra, argentino naturalizado paraguayo de 31 años, inició su carrera profesional en Huracán, que en febrero de 2018 lo transfirió al New York RB de Estados Unidos.
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En el 2021, Kaku dio el salto a Oriente Medio, al ser incorporado por el Al-Taawoun FC de Arabia Saudí. Tras su exitoso paso en ese club, en julio de 2023 se incorporó al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, que ahora prolonga su vínculo por su buen rendimiento.
El volante ofensivo registra 34 partidos y 6 goles con la Albirroja, con 18 presentaciones en Eliminatorias (2 tantos), 12 en amistosos (3) y 4 en Copa América (1).
Con Huracán logró la Copa Argentina y la Supercopa Argentina entre 2013 y 2014. Con New York RB levantó el trofeo de MLS Supporters Shield, mientras que con Al Ain logró la Liga de Campeones de Asia 2023/24 y la UEFA Pro League 2025/26.