Mauricio analiza el debut en el Mundial y su elección por Paraguay

En la previa del esperado estreno en la Copa del Mundo 2026 frente al seleccionado local, Estados Unidos, la zona mixta montada en el Hotel Signia by Hilton San José dejó espacio para el análisis táctico y las historias de identidad que marcan al plantel paraguayo. Tras integrarse plenamente al grupo humano comandado por Gustavo Alfaro, el mediocampista Mauricio compartió sus sensaciones sobre el desafío de defender al país y cómo vive el vestuario los días previos al debut.

“Sí, yo me siento muy bien, muy cómodo. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores me ayudan mucho. Entonces estoy muy feliz, muy contento de estar acá. Es un sueño que nosotros estamos viviendo. Entonces tenemos responsabilidad, pero intentamos disfrutar al máximo”, expresó el futbolista sobre su adaptación y el presente colectivo.

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La lupa sobre Estados Unidos y la opción de la titularidad

La planificación de la Albirroja pasa por un profundo estudio de las virtudes del rival norteamericano, caracterizado por su dinámica y su intención de someter a los adversarios. Ante la baja obligada de Julio Enciso en el esquema, el jugador de Palmeiras surge de forma natural como una de las principales variantes para ingresar al once inicial, aunque mantiene la cautela respecto a las determinaciones del entrenador.

“Sí, nosotros sabemos que les gusta mucho la posesión. Les gusta mucho hacerte ser hombre. Tienen también jugadores con mucha calidad. Siempre intentan jugar; entonces, nosotros estamos estudiando mucho”, analizó sobre el rival, para luego referirse a la posibilidad de reemplazar a Enciso: “Todavía no sé, no sé. Ahí estamos entrenando y creo que el profe va a pensar en lo mejor para nuestro equipo; entonces, lo mejor para Paraguay siempre”, expresó el brasileño nacionalizado.

Acogida en el grupo y la pizarra elástica de Alfaro

A pesar de su incorporación reciente en los últimos procesos internacionales, el mediocampista destacó el excelente clima humano que encontró en el vestuario albirrojo. Su versatilidad en el terreno de juego se transformó en un activo valioso para Alfaro, quien ensaya múltiples variantes tácticas y movimientos ofensivos específicos de cara al compromiso del viernes.

“Sí, me siento muy bien, muy cómodo. Desde cuando fui a la primera fecha FIFA en Grecia, me sentí muy bien. Ellos (el grupo) siempre me ayudan mucho con todo; entonces, me siento en casa”, confesó sobre el plantel. Respecto a su posición y las exigencias del cuerpo técnico, detalló: “No sé. Ahí entrenamos mucho. Hace muchos cambios también. Y yo tengo una buena ventaja, que siempre hago las 3 o 4 posiciones y el ataque; pero me siento muy cómodo ahí y vamos a ver qué pasa”.

Los últimos entrenamientos permitieron vislumbrar trabajos orientados a romper el bloque defensivo rival mediante cambios de frente dirigidos al segundo palo para la llegada de los volantes. “No sé todavía. En la práctica abierta que tuvimos, estaba haciendo por la izquierda y después me fui a la derecha. Creo que intentamos entrenar todo lo que podemos: hacer cambios de frente o también hacer jugadas por el medio para tener una buena compactación del adversario para después jugar por fuera; entonces, creo que tenemos que siempre entrenar de todo”, argumentó el futbolista.

La ilusión paraguaya y una decisión del corazón

Al ser consultado sobre el techo competitivo que proyecta el grupo para esta Copa del Mundo, el volante prefirió resguardarse en la prudencia sin dejar de lado la ambición y la sintonía con la afición paraguaya: “Nosotros estamos muy bien. Nosotros sabemos qué podemos hacer y dónde podemos llegar. Entonces, claro, con mucha humildad, sabiendo que nosotros tenemos un gran equipo y tenemos la ilusión también que todo el pueblo paraguayo tiene”.

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Finalmente, el jugador se tomó un tiempo para repasar el trasfondo personal y los factores institucionales que lo inclinaron a decidirse por representar a Paraguay en la escena internacional, en un proceso de naturalización que concluyó exitosamente durante este año. “Sí, yo ya venía hace mucho tiempo intentando hacer los papeles, la documentación, pero solo he conseguido este año. Pero es un sueño, siempre fue mi sueño estar acá. Y también de mi papá, yo tengo una parte de la familia también; entonces, creo que es muy especial estar acá”, concluyó.