'Cuando España jugó en México', la muestra sobre la hermandad futbolística hispanomexicana

En un acto presidido por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el Centro Cultural de España en México (CCEMx), ubicado en el centro histórico de la capital mexicana, la muestra fue celebrada como una “unión” entre los dos pueblos que permite que “la relación de amistad perdure para siempre”.

“Esta unión de culturas hace que este país (España) siempre tenga que agradecer a Latinoamérica y México por todos los jugadores que han venido acá (...) Hacemos memoria de todo el fútbol español, de los 40 años de la celebración del Mundial en México 1986 y de los 90 años de la Guerra Civil. Hay mucho que recordar”, expresó Louzán.

El dirigente también quiso agradecer “el acento latino” de este Mundial gracias a México, un sinónimo para Louzán de que “todo saldrá bien” y deseó que España y México pudieran cruzarse en la final de la Copa del Mundo.

A través del recorrido gratuito, los asistentes podrán disfrutar de camisetas de futbolistas que jugaron en México y formaron algunos de los clubes históricos en la liga local como el Asturias y el España, creados antes de la profesionalización del fútbol en México.

Algunos de los hitos recordados en la exposición son el partido entre el Asturias y el Real Club España del 16 de abril de 1944, que convirtió al Asturias en el primer campeón en la historia del fútbol profesional de México, o la desaparición de los conjuntos españoles en 1950 tras la imposición de una cuota obligatoria de jugadores nacidos en México.

Además de los jugadores mexicanos como Hugo Sánchez o Javier “Chicharito” Hernández que compitieron en clubes españoles, la exposición hace honor al viaje inverso de jugadores como Emilio Butragueño, que abandonó el Real Madrid para ser futbolista del Atlético Celaya, donde volvería a compartir vestuarios con compañeros como Sánchez o Michel González.

Sumado a la exhibición más histórica, la muestra también contará con un anexo llamado ‘Un país, una selección. Los triunfos de España’, una pequeña muestra en la que se podrán observar objetos de algunos de los triunfos más recientes de las selecciones absolutas españolas, como la Copa Femenina del Mundo de 2023 o una camiseta firmada por la capitana, Irene Paredes.

Respecto a la selección masculina, el espacio cuenta con fotos del equipo ganador del Mundial de Sudáfrica en 2010 y narraciones del gol que otorgó a España su primera Copa Mundial, además de fotos de otros campeonatos como la Eurocopa de 2024 celebrada en Alemania.

Como guinda del pastel, los aficionados podrán disfrutar de más objetos relacionados con Butragueño, como una camiseta utilizada por el jugador en el Mundial de México 86 y firmada por el madrileño.

La exposición estará disponible hasta el 15 de agosto, un mes más tarde de la conclusión del campeonato, como parte del numeroso recorrido de museos y eventos relacionados con el fútbol que se podrán disfrutar en México con motivo de la celebración de la Copa del Mundo.