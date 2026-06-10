Damián Bobadilla: "Vamos a tratar de dar lo mejor y dejar el país lo más alto posible"

"El cariño que la afición nos ha demostrado tanto en el partido con Nicaragua como la despedida fue única. Sabemos las expectativas que tiene el hincha por nosotros y lo único que puedo decir es que nosotros venimos aquí para ganar", indicó el paraguayo en una rueda de prensa en la sede donde se concentra el club, en la ciudad de Santa Clara, en el estado de California (EE.UU.).

Bobadilla agregó que el grupo se encuentra bastante unido y tranquilo, a días de un debut cuya espera se está haciendo larga para el plantel. "Queremos estar ya jugando", aseveró.

"Estamos entrenando de la mejor manera para arrancar de la mejor manera el viernes", cuando disputarán su primer encuentro contra EE.UU., país anfitrión de la Copa del Mundo.

El centrocampista advirtió que desde su llegada el pasado domingo a EE.UU., la Albirroja ha estado analizando las partes tácticas de todos los rivales de grupo, en el que también se encuentra Australia y Turquía, "para poder contrarrestar con las armas", añadió.

"Sabemos que en este nivel no alcanza con defender bien, sino atacar bien, estamos entrenando la parte ofensiva y defensiva e intentando que en lo futbolístico podamos sacar nuestra mejor versión", dijo.

El equipo comandado por el argentino Mauricio Pochettino "tiene muy buena posesión y físicamente es muy bueno para las transiciones", destacó.

La Albirroja, liderada por el también argentino Gustavo Alfaro, marcará su debut mundialista contra uno de los países anfitriones en un encuentro que está previsto que comience a las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado) en el Estadio de Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, con una capacidad para 70.000 espectadores.