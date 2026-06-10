De los 80.824 del Azteca a los 43.036 de Toronto: así es el aforo de estadios del Mundial

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final, es el segundo estadio más grande en albergar partidos del Mundial, con un total de 80.663 asientos.

Le siguen los estadios de Dallas (70.649) y de Los Ángeles (70.492).

"Tras una demanda global sin precedentes, todo apunta a que, en la edición de este año, se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994, reflejo de la magnitud y del impulso que ha tomado el primer Mundial con 48 selecciones", aseguró la FIFA.

El Mundial de 2026 contará con un total de 104 partidos, que comenzarán este jueves con el México-Sudáfrica de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva Jersey con la final.