El delantero hispano-senegalés Sekou Gassama termina su vínculo con Universitario de Perú

"Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club", señaló la U en sus redes sociales al anunciar la desvinculación del jugador, que en principio había sido fichado hasta fin de año.

El equipo crema deseó "muchos éxitos en sus futuros retos profesionales" al delantero, que ha desarrollado su carrera futbolística en Chipre y Argelia, pero también en equipos españoles como Valencia, Rayo Vallecano, UD Almería y Málaga.

El atacante, de 30 años, se unió a la U a fines de enero pasado para disputar la Liga 1 nacional y la Copa Libertadores de 2026, pero tuvo muy poco minutos de juego y no logró ninguna anotación.

La U afrontó durante la primera mitad de este año una racha de malos resultados que llevó a la salida del entrenador español Javier Rabanal, mientras que el Torneo Apertura fue ganado por el Alianza Lima, su clásico rival.

Tras una etapa en la que fue dirigida de manera interina por el nacional Jorge Araujo, se contrató al entrenador argentino Héctor Cúper, quien tiene la misión de ganar el Torneo Clausura para pelear por el título nacional a fin de año, tras también haber sido eliminados de la Copa Libertadores.