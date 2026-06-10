Magalhaes: "Tenemos un gran equipo y sabemos adónde podemos llegar"

Para el jugador nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo, defender los colores de la Albirroja representa la culminación de un anhelo familiar y personal: "Es un sueño, siempre fue mi sueño estar acá. Es muy especial", indicó en una rueda de prensa en la sede donde se concentra el club, en la ciudad de Santa Clara, en el estado de California (Estados Unidos).

El futbolista del Palmeiras advirtió durante su intervención del peligro que supone EE.UU., un equipo al que "le gusta mucho la posesión y tiene también jugadores con mucha calidad", agregó.

Respecto a las dudas que giran en torno a la presencia del atacante Julio 'La Joya' Enciso en el once inicial en el encuentro debut, Magalhaes quiso transmitir la tranquilidad de que el entrenador, el argentino Gustavo Alfaro, "va a pensar lo mejor para el equipo".

"Sabemos que podemos hacer y donde podemos llegar, con mucha humildad sabiendo que tenemos un gran equipo y la ilusión que todo el pueblo paraguayo tiene", sentenció.

La Albirroja marcará su debut mundialista contra EE.UU. en un encuentro que está previsto que comience a las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado) en el Estadio de Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, con una capacidad para 70.000 espectadores.