Petro critica decisión de EE.UU. de dejar fuera del Mundial al arbitro somalí Omar Artan

"En un mundial de fútbol jamás se debió haber excluido una persona por el color de su piel, como al árbitro Omar Artan", escribió el mandatario en su cuenta de X al compartir una publicación sobre el recibimiento multitudinario que tuvo el juez a su regreso a Somalia.

Artan, considerado uno de los árbitros más destacados de África y el primero de Somalia seleccionado para participar en una Copa del Mundo, quedó fuera del torneo después de que las autoridades migratorias estadounidenses le negaran la entrada al país.

La decisión generó críticas en Somalia y en distintos sectores del fútbol internacional y, al regreso del juez somalí a Mogadiscio, miles de personas acudieron a recibirlo en una muestra de respaldo y reconocimiento a su trayectoria deportiva.

El pronunciamiento de Petro se suma a las reacciones internacionales que ha suscitado el caso y pone el foco en las denuncias de discriminación planteadas por sectores que cuestionan la decisión adoptada por Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la inadmisión del árbitro obedeció a razones relacionadas con procedimientos de verificación migratoria y de seguridad, mientras que Artan ha rechazado cualquier señalamiento en su contra.

La FIFA confirmó que el juez no podrá participar en la preparación ni en los partidos del Mundial debido a la imposibilidad de ingresar a territorio estadounidense.