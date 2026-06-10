Portugal aprueba su último examen antes del Mundial con un ajustado triunfo sobre Nigeria

La selección de Portugal cerró este miércoles sus compromisos de preparación con una victoria por 2-1 ante Nigeria, en el compromiso final del conjunto dirigido por el español Roberto Martínez antes de emprender el viaje hacia el Mundial de 2026. Con la mirada fija en el debut mundialista del próximo 17 de junio frente a la República Democrática del Congo, el seleccionador luso aprovechó el duelo para evaluar el rendimiento de sus futbolistas frente a un rival africano cuya presión alta e imponente despliegue físico obligaron al máximo esfuerzo al cuadro europeo.

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El trámite inicial se tornó dinámico, con aproximaciones claras en ambas áreas. Portugal amenazó primero mediante un rápido contragolpe que Cristiano Ronaldo no logró capitalizar en el mano a mano ante el guardameta rival. Poco después, Nigeria respondió con un disparo del atacante del Sevilla, Akor Adams, que pasó a escasos centímetros de la portería de Diogo Costa.

Efectividad en ofensiva y paridad al descanso

La apertura del marcador llegó sobre el minuto 23 en favor de la escuadra lusitana. La acción ofensiva se originó con un cambio de frente preciso por parte de Francisco Trincão hacia la posición de Diogo Dalot sobre el sector izquierdo; el lateral proyectó un servicio hacia el centro de la zona de castigo para que Pedro Neto estableciera el 1-0 con un remate cruzado.

Sin embargo, la respuesta del cuadro nigeriano llegó antes del cierre de la primera mitad. En el minuto 38, Akor Adams culminó de forma exitosa una transición ofensiva aprovechando su potencia física para dejar en el camino a los defensores portugueses y definir entre las piernas del arquero Diogo Costa para decretar la igualdad transitoria.

Rotación de piezas y la aparición de Conceição

De cara al complemento, Roberto Martínez modificó casi la totalidad de su alineación titular con el propósito de administrar las cargas físicas, manteniendo únicamente en el campo al portero y a Cristiano Ronaldo, quien fue reemplazado en el minuto 64 bajo el reconocimiento del público presente. La paridad del compromiso se rompió definitivamente en el minuto 75, cuando Francisco Conceição protagonizó una maniobra individual sobre la banda derecha, superó la marca del defensor Zaidu y sacó un remate potente que dejó sin opciones al guardameta Maduka Okoye.

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El desarrollo del juego también sirvió para que diversas variantes ganaran consideración en el cuerpo técnico. Trincão se mostró como el elemento más activo durante la fracción inicial, mientras que João Félix asumió la conducción del ataque en la segunda parte y Samú Costa otorgó el equilibrio necesario en la contención del mediocampo. Tras este ensayo definitivo, la delegación de Portugal emprenderá el viaje este viernes hacia territorio mundialista, donde competirá dentro del Grupo K junto a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y el Congo.

Los mejores momentos del partido

Ficha Técnica:

Portugal (2): Diogo Costa; Nélson Semedo (Cancelo, minuto 46), Rúben Dias (Araújo, minuto 46), Gonçalo Inácio (Veiga, minuto 46), Diogo Dalot (Mendes, minuto 46; Matheus Nunes, minuto 81); Vitinha (Samú Costa, minuto 46), João Neves (Rúben Neves, minuto 46), Bruno Fernandes (Bernardo Silva, minuto 46); Trincão (Conceição, minuto 46), Pedro Neto (Neto, minuto 46) y Cristiano Ronaldo (Ramos, minuto 64).

Nigeria (1): Maduka Okoye; Calvin Bassey, Ajayi (Zaidu, minuto 61), Akpan (Bewene, minuto 60); Wilfried Ndidi (Onuachu, minuto 61), Dele-Bashiru (Onyeka, minuto 61), Tochukwu Nnadi (Fernandez, minuto 79), Alex Iwobi (Otele, minuto 89); Moses Simon (Moffi, minuto 62) y Akor Adams (Onuachu, minuto 79).

Goles: 1-0: Neto, minuto 23; 1-1: Adams, minuto 38; 2-1: Conceição, minuto 75.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (ESP). Mostró la tarjeta amarilla a João Félix, de Portugal, y a Onyemaechi y a Zaidu, de Nigeria.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Magalhães Pessoa de Leiria (Portugal).