Topuria sobre la selección española en el Mundial: "Lo único que importa es verlos ganar"

"Con quien sea; lo único que importa es verlos ganar", respondió Topuria al ser preguntado por periodistas sobre qué equipo le gustaría que llegara a una hipotética final con España.

El luchador, que se encuentra en la capital estadounidense para participar el 14 de junio en una velada de combates en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump, contestó a preguntas de los periodistas en un acto abierto a la prensa de cara al evento del domingo.

El combate principal de la velada de este fin de semana en Washington enfrentará a Topuria, que permanece invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje por la unificación del cinturón del peso ligero.

Ese mismo día, en vísperas de que la selección española debute en el Mundial ante Cabo Verde en Atlanta, también se enfrentarán el brasileño Alex Pereira contra el francés Cyril Gane o el estadounidense Sean O’Malley contra el canadiense Aiemann Zahabi.