Brasil pretende echar el cerrojo: "Queremos una defensa sólida y un equipo junto"

En una rueda de prensa en el hotel de concentración en Basking Ridge (Estados Unidos), el guardameta del Liverpool se refirió a la mala racha de goles encajados de la Canarinha, que ha sufrido 10 en los últimos 7 partidos.

En este sentido, afirmó que "es el primero que se va insatisfecho" cuando el equipo sufre un gol y reconoció que están trabajando para echar el cerrojo.

"Tenemos que odiar que nos hagan un gol. El adversario tiene que luchar mucho para hacernos gol. Tenemos que entrenar esa mentalidad", demandó.

En los dos últimos test de preparación contra Panamá (6-2) y Egipto (2-1), Brasil sufrió tres goles, aunque para Alisson "dos eran completamente evitables".

"Hablamos sobre eso. Mirando el lado positivo ocurrieron en amistosos y no en la Copa del Mundo. Eso nos da la oportunidad para corregir lo que tiene que ser corregido", explicó.

"Queremos una defensa sólida, un equipo junto que no sufra goles y después crear oportunidades" para marcar, completó.

Por otro lado, Alisson también confesó que están trabajando en los entrenamientos las jugadas de estrategia tanto defensivas como ofensivas, "un aspecto importantísimo" en este Mundial, que arrancó este jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

"Nosotros contamos con Gabriel (Magalhães, zaguero del Arsenal) y otros jugadores y sí, nos estamos preparando" en ese aspecto, apuntó.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del Mundial.

Debutará en el Grupo C el sábado frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.