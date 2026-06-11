Courtois, probablemente ante su último Mundial

No es una decisión definitiva, según expresó durante su comparecencia de prensa desde la concentración de Bélgica en Seattle, aunque es una determinación que ha pensado e, incluso, tiene encaminada, tal y como habló ante los medios de comunicación.

“No sé si es el momento de hablar de ello, pero hay más posibilidades de que no continúe que de seguir con la selección después del Mundial. Tengo 34 años y tengo que pensar en mi cuerpo. Quiero jugar a un alto nivel durante muchos años”, expuso el guardameta.

“Puede que sea mi último Mundial”, insistió durante las preguntas el portero, que es “normal” que piense en su “despedida” del equipo nacional.

Fuera de la selección bajo la dirección de Domenico Tedesco, tras un conflicto con el técnico, entonces tuvo un “poco de tranquilidad”, pero las lesiones le han hecho meditar si continuar o no con la carga de encuentros que también supone el combinado nacional de su país. “Aún no está del todo decidido”, apuntó.

“Creo que ahora es el momento de pasar el relevo a una nueva generación. Están listos”, continuó Courtois, que explicó que no le corresponde a él hablar de si es o no el mejor portero del mundo en este momento, aunque le “consideran uno de los mejores”.

Antes de tomar la decisión de si seguirá o no en la selección, tiene el Mundial 2026. El debut será el próximo lunes contra Egipto en Seattle. Jugará contra Mohamend Salag, “un gran jugador y un amigo”.

“Tendremos que estar atentos a las transiciones en Egipto. Vamos a jugar contra un bloque duro y en el contraataque pueden hacernos daño”, avisó.