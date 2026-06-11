El día 1 del Mundial, en 5 claves

Mientras comienza el Mundial 2026, el nombre del mercado hasta ahora es el del delantero argentino Julián Alvarez, con contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y objetivo del Barcelona, el Real Madrid y el Arsenal. El club rojiblanco, su equipo desde hace dos años cuando cambió el Mánchester City por el Atlético, es tajante: no tiene intención de vender a nadie al atacante, que se mantiene en silencio.

El segundo partido de la primera jornada del Mundial 2026 enfrentará a la República Checa y Corea del Sur, con Kang in Lee, el atacante del París Saint-Germain de 25 años, en el escaparate del mercado, pretendido por varios clubes, entre ellos el Atlético de Madrid. Aún tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2028. Es su segundo Mundial. Ya jugó cuatro encuentros en el torneo en Catar en 2022.

Una asistencia a Declan Rice en el 1-0 y un gol de penalti remarcaron a Anthony Gordon, el último fichaje del Barcelona, como la figura del 3-0 con el que Inglaterra goleó a Costa Rica y completó su preparación para el Mundial. Aunque ha ganado sus dos amistosos, no convence del todo el equipo de Thomas Tuchel. No lo hizo frente a Nueva Zelanda, a la que superó por un único cabezazo de Harry Kane, y tampoco demasiado frente a Costa Rica. Le faltó brillo en ambos encuentros, más allá de las individualidades de Gordon. Inglaterra debuta el 17 de junio ante Croacia

El partido que enfrenta a México y Sudáfrica fue el mismo que marcó el comienzo de la edición en el país africano en 2010. Entonces, ambos conjuntos igualaron a uno. Fue el Mundial que proclamó finalmente campeona a la selección española, que entra en juego como una de las más firmes favoritas mientras se prepara en su campo base de Chattanooga, pendiente de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz para el debut del lunes frente a Cabo Verde.