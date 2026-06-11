Florentino Pérez, proclamado presidente del Real Madrid hasta 2030

Pérez, que afrontará su octavo mandato al frente de la entidad blanca, encabezará una Junta Directiva en la que figuran como vicepresidentes Eduardo Fernández de Blas, Pedro López Jiménez, Enrique Sánchez González y Enrique Pérez Rodríguez, mientras que José Luis del Valle Pérez ejercerá como secretario.

El dirigente madrileño ocupa la presidencia del Real Madrid en dos etapas: desde julio de 2000 hasta febrero de 2006 y desde mayo de 2009 hasta la actualidad. En esos años, bajo su mandato, el Real Madrid ha conquistado un total de 66 títulos entre las secciones de fútbol y baloncesto, según destacó la entidad.

En fútbol, el Real Madrid ha introducido en sus vitrinas siete Copas de Europa, siete Mundiales de Clubes, seis Supercopas de Europa, siete títulos de Liga, tres Copas del Rey y siete Supercopas de España.

Por su parte, la sección de baloncesto ha sumado tres Copas de Europa, una Copa Intercontinental, nueve Ligas, siete Copas del Rey y nueve Supercopas de España.

La proclamación de Florentino Pérez se produjo en un acto celebrado en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde quedó oficialmente constituida la nueva Junta Directiva que dirigirá el club durante los próximos cuatro años.

Pérez conquistó la presidencia después de ganar el pasado domingo las elecciones al empresario Enrique Riquelme. Con un 65 % de los votos ganó a su rival tras dos semanas de campaña en las que anunció los fichajes del entrenador José Mourinho y de los jugadores Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

Además, prometió hacer una oferta de 150 millones de euros por un jugador y cumplió cuando el pasado martes trasladó al Atlético de Madrid su intención de fichar al argentino Julián Álvarez. El club rojiblanco rechazó la oferta del Real Madrid y se remitió a la claúsula de rescisión del delantero que asciende a 500 millones de euros.

En el aspecto social, Florentino Pérez prometió la creación del campus de innovación tecnológica, del 'Gran Club Social' y del 'Bernabéu Infinito', una de sus ideas más ambiciosas y que, en una colaboración con Apple, permitirá a los aficionados acceder al estadio Santiago Bernabéu a través de unas gafas virtuales para seguir los partidos dedsde casa mediante cámaras de 360 grados.

Su propuesta más debatida será otra de las que abordará en los próximos cuatro años: poner en marcha un plan para dotar a los socios de la propiedad económica del Real Madrid mediante la creación de una sociedad mercantil vinculado al club valorada en torno a los 10.000 millones de euros, una cifra que surge de la tasación publicada por la revista Forbes.

El plan contempla vender un 5 % de esas sociedad a un inversor externo y distribuir el 95 % restante entre los cerca de 100.000 socios, que tendrían una participación económica individual. Pérez, durante la campaña, reconoció que esa era la acción que más "ilusión" le generaba para afrontar su nuevo mandato.