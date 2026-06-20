Amambay celebra el bicampeonato en la Copa “Comuneros” derrotando a Campoalto

Deportivo Amambay se consagró campeón de la Copa “Estadio Comuneros” de baloncesto por segundo año consecutivo, en este caso, venciendo 2-0 en la serie final al Deportivo Campoalto.

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En el cotejo de este sábado, en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, el anfitrión se impuso por 78-69 a los asuncenos.

Los parciales fueron de 18-7, 16-15, 27-22 y 17-25. El goleador del encuentro fue el amambaiense Osmar Ventura Do Amaral con 18 puntos, mientras que en filas estudiantiles sobresalió Francisco Bogarín con 17.

En el primer partido, disputado en el Comando Logístico con Campoalto de local, los anfitriones cayeron 90-89 contra Amambay, el pasado miércoles.

Premios individuales

Los premios individuales fueron todos para los atletas del campeón:

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Osmar Ventura fue el máximo anotador con 199 puntos

Hugo Ramos fue el máximo triplista con 41 conversiones de tres puntos

Édgar Alvarenga, capitán de Amambay, fue el MVP (Most Valuable Player) de las finales.

Historia de la Copa Comuneros

Esta Copa “Estadio Comuneros” empezó a disputarse en 2008, consagrándose campeón Universidad Autónoma de Asunción, obteniendo el bicampeonato en 2009.

Cerro Porteño se coronó bicampeón 2010 y 2011.

Olimpia celebró en 2012.

San Lorenzo conquistó el cetro en 2013.

Campoalto saboreó la copa del 2014.

Olimpia volvió a consagrarse en 2015.

Tras 10 años de pausa, Deportivo Amambay celebró el campeonato 2025 y reprisó este año, haciéndose dueño del título 2026.