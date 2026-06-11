Jonathan Tah, defensa de la selección alemana, cree que “Neuer es especial”

“Llevo un año jugando con Neuer en el Bayern (el conjunto de Múnich fichó al central desde el Bayer Leverkusen para esta temporada). Tiene ese carisma especial. Ese carácter especial. Cuando éramos muy pequeños, vimos a Manuel en la portería cuando aún veíamos los partidos por la tele. Por eso tiene un gran respeto. Hace un gran trabajo”, resaltó en rueda de prensa desde la concentración del equipo en Estados Unidos.

“Súper feliz de poder participar” en su primer Mundial, ya siente “lo grande” que es esta competición.

“Es la mejor experiencia para un futbolista. Estoy muy agradecido”, abundó el central, que tiene orígenes de Costa de Marfil, su segundo adversario en el torneo.

“Crecí como alemán en Alemania, pero heredé la cultura de mi padre y también me siento conectado con el país. También estuve allí el año pasado para visitar a mi abuela y a otros familiares. El partido será especial”, valoró.

Y advirtió sobre el clima: “Claro que hace un calor extremo. Lo sabíamos. Siempre he dicho que puede ser un reto extra para mí. Creo que la peor forma de afrontarlo es quejarse. Hay que aceptarlo y buscar soluciones”.

A su lado estaba Nico Schlotterbeck, competencia en la línea defensiva. “Es un central excepcional al que he tenido el placer de conocer durante unos años. También es un chico especial, muy extrovertido. En el campo puede aportarnos mucho. Especialmente con el balón. No hay muchos jugadores en Europa que estén a este nivel. Me parece genial cómo ha crecido en los últimos años”, destacó de su compañero en la zaga.