Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 para México

Ciudad de México, 11 jun (EFE).- El internacional mexicano Julián Quiñones marcó este jueves el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 del partido inaugural entre su país y Sudáfrica en el estadio Azteca de Ciudad de México, que supuso el tanto número 2.721 de la historia del torneo, según las cifras oficiales de la FIFA, en 965 encuentros.